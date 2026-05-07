Meloni riunisce la maggioranza | piano nucleare e riforma del voto

Il governo ha convocato la maggioranza per discutere diverse questioni, tra cui il piano per il nucleare e la riforma del sistema elettorale. Tra gli argomenti trattati ci sono anche gli accordi energetici con la Libia, che coinvolgono le forniture di gas naturale. Le decisioni prese in questa riunione potrebbero influenzare la stabilità della maggioranza, in particolare in relazione alle preferenze elettorali e alle strategie di approvvigionamento energetico.

? Cosa scoprirai Come influirà il ritorno delle preferenze sulla tenuta della maggioranza?. Quali accordi energetici sta stringendo l'Italia con la Libia?. Perché la clausola della difesa potrebbe abbassare le bollette elettriche?. Chi bloccherà le nomine nelle autorità indipendenti come la Consob?.? In Breve Salvini punta a un quadro normativo sul nucleare entro la fine del 2026.. Noi Moderati propone emendamenti sulle preferenze tramite il rappresentante Maurizio Lupi.. Giorgetti lavora per includere le spese elettriche nella clausola della difesa verso Bruxelles.. Tajani e Crosetto incontreranno Marco Rubio durante il prossimo fine settimana.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Meloni riunisce la maggioranza: piano nucleare e riforma del voto Notizie correlate Perché la maggioranza di Meloni litiga sulla riforma della Rai (e ora la discussione sul Ddl va verso il rinvio)Sulla riforma della governance Rai c’è «un gigantesco problema nella maggioranza». Tajani e Salvini escludono il voto anticipato. Il leader della Lega riunisce il partito: “Fiducia in Meloni”A una settimana dalla sconfitta al referendum sulla giustizia che ha innescato il repulisti caratterizzato dalle dimissioni del trio... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Nomine e politica estera, giornata decisiva per il governo: Meloni riunisce i leader della maggioranza; Forza Italia ci prova, ma la legge sul Fine vita non si farà. La destra accelera sulle legge elettorale; Giorgia scaricata da Donald, adesso spera in Rubio per ricucire; Traditi da maggioranza e Bernini, Meloni in silenzio. FdI si ricorda delle promesse?. La protesta dei ricercatori precari dell'Istituto nazionale di Astrofisica. La Giornata Parlamentare. Legge elettorale, ddl violenza sessuale, il campo largo alla prova delle amministrativeMeloni ricompatta la maggioranza sulla legge elettorale. Stallo nomine Il comunicato finale mette agli atti due soli temi: la situazione internazionale e soprattutto la crisi energetica. Ma nel ve ... key4biz.it Legge elettorale, Lega con Meloni ma al vertice di maggioranza è stallo sulle nomineRiunione a palazzo Chigi con i vice e Lupi. La Lega stoppa FI sui correttivi al premio di maggioranza. Sul caro energia sconti a rischio ... repubblica.it Giorgia Meloni riunisce il governo dopo il sequestro della #Flotilla da parte di Israele e chiede la liberazione degli italiani fermati. L’operazione è avvenuta al largo di Cipro e ha coinvolto attivisti diretti a Gaza. https://ift.tt/SZchx9V - facebook.com facebook L’Ucid Lazio riunisce ministri, politici e manager. La lettera della Meloni: “Insieme per una società giusta incentrata sulla famiglia” x.com