Difesa rivedere spesa Nato al 5% del Pil | poi la retromarcia della maggioranza Opposizioni all’attacco

Da ilsole24ore.com 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La maggioranza al Senato ha modificato all’ultimo momento una mozione che trattava dei riflessi economici legati alla sicurezza energetica, eliminando la richiesta precedentemente inserita. Questa variazione ha generato confusione tra le forze politiche, che avevano espresso opinioni diverse sulla questione. La discussione si è concentrata sulla proposta di rivedere la spesa militare al 5% del Pil, con alcune forze politiche che chiedevano un cambio di rotta e altre che hanno preferito mantenere la posizione iniziale. La vicenda ha scatenato reazioni contrastanti tra le opposizioni e la maggioranza.

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Un pasticcio. La maggioranza al Senato ha dovuto fare dietrofront sulla mozione relativa ai riflessi economici connessi alla sicurezza energetica: è infatti scomparsa all’ultimo minuto dal testo la richiesta di rivalutare l’innalzamento delle spese per la difesa al 5% del Pil, impegno assunto personalmente dalla premier Giorgia Meloni lo scorso anno al vertice Nato dell’Aja, nei Paesi Bassi, dopo il pressing dell’amministrazione Usa guidata da Donald Trump. Ufficialmente quel passaggio è stato inserito “per errore”. Ma è stato lo stesso governo a intervenire per “sbianchettare” la mozione del centrodestra. Il tutto mentre il prestito Ue Safe... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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