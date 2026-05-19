Difesa rivedere spesa Nato al 5% del Pil | poi la retromarcia della maggioranza Opposizioni all’attacco

La maggioranza al Senato ha modificato all’ultimo momento una mozione che trattava dei riflessi economici legati alla sicurezza energetica, eliminando la richiesta precedentemente inserita. Questa variazione ha generato confusione tra le forze politiche, che avevano espresso opinioni diverse sulla questione. La discussione si è concentrata sulla proposta di rivedere la spesa militare al 5% del Pil, con alcune forze politiche che chiedevano un cambio di rotta e altre che hanno preferito mantenere la posizione iniziale. La vicenda ha scatenato reazioni contrastanti tra le opposizioni e la maggioranza.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui