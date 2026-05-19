Difesa rivedere spesa Nato al 5% del Pil | poi la retromarcia della maggioranza Opposizioni all’attacco
La maggioranza al Senato ha modificato all’ultimo momento una mozione che trattava dei riflessi economici legati alla sicurezza energetica, eliminando la richiesta precedentemente inserita. Questa variazione ha generato confusione tra le forze politiche, che avevano espresso opinioni diverse sulla questione. La discussione si è concentrata sulla proposta di rivedere la spesa militare al 5% del Pil, con alcune forze politiche che chiedevano un cambio di rotta e altre che hanno preferito mantenere la posizione iniziale. La vicenda ha scatenato reazioni contrastanti tra le opposizioni e la maggioranza.
Un pasticcio. La maggioranza al Senato ha dovuto fare dietrofront sulla mozione relativa ai riflessi economici connessi alla sicurezza energetica: è infatti scomparsa all’ultimo minuto dal testo la richiesta di rivalutare l’innalzamento delle spese per la difesa al 5% del Pil, impegno assunto personalmente dalla premier Giorgia Meloni lo scorso anno al vertice Nato dell’Aja, nei Paesi Bassi, dopo il pressing dell’amministrazione Usa guidata da Donald Trump. Ufficialmente quel passaggio è stato inserito “per errore”. Ma è stato lo stesso governo a intervenire per “sbianchettare” la mozione del centrodestra. Il tutto mentre il prestito Ue Safe... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
BREAKING: Poland Urges NATO to Hit 5% Defence Spending Target by 2030, Not 2035 | AC1B
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#Difesa ed energia, mozione del centrodestra per rivedere l'obiettivo #Nato sulle spese militari al 5%. Poi la retromarcia. PS Sia chiaro, questa retromarcia non cambia il quadro della situazione; il contesto nel quale ci si muove ormai è cmq chiaro... x.com
Il testa-coda della maggioranza sulla questione della difesa e’ clamoroso. Dapprima si propone di rivedere l’impegno di aumentare le spese per la Difesa al 5% fino al 2035 firmato al vertice dell’Aja a giugno 2025 alla luce della situazione economica e dell facebook
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