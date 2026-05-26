Un alpinista italiano ha raggiunto la vetta dell’Everest portando un aquilone con i colori della bandiera palestinese e i sogni scritti dai bambini di Gaza. L’azione si è svolta il 26 maggio in Nepal.

N epal, 26 mag. (askanews) – L’alpinista italiano Leonardo Avezzano ha portato fino alla cima dell’Everest un aquilone con i colori della bandiera palestinese e i sogni scritti dai bambini di Gaza. Gaza: così il cinema racconta la Striscia. guarda le foto A guidare la spedizione era l’alpinista giordano-palestinese Mostafa Salameh, che però non è riuscito a raggiungere la vetta. L’iniziativa punta a richiamare l’attenzione sulle conseguenze della guerra sui più piccoli. «Si tratta soprattutto di far capire al mondo quello che è accaduto a Gaza» afferma Salameh. «Questi sono sogni: tutti i bambini hanno sogni e possono realizzarli se noi li aiutiamo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Un messaggio di resilienza portato sul tetto del pianeta per ricordare al mondo che quei sogni non si devono spegnere

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