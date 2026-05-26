Un messaggio di resilienza portato sul tetto del pianeta per ricordare al mondo che quei sogni non si devono spegnere
Un alpinista italiano ha raggiunto la vetta dell’Everest portando un aquilone con i colori della bandiera palestinese e i sogni scritti dai bambini di Gaza. L’azione si è svolta il 26 maggio in Nepal.
N epal, 26 mag. (askanews) – L’alpinista italiano Leonardo Avezzano ha portato fino alla cima dell’Everest un aquilone con i colori della bandiera palestinese e i sogni scritti dai bambini di Gaza. Gaza: così il cinema racconta la Striscia. guarda le foto A guidare la spedizione era l’alpinista giordano-palestinese Mostafa Salameh, che però non è riuscito a raggiungere la vetta. L’iniziativa punta a richiamare l’attenzione sulle conseguenze della guerra sui più piccoli. «Si tratta soprattutto di far capire al mondo quello che è accaduto a Gaza» afferma Salameh. «Questi sono sogni: tutti i bambini hanno sogni e possono realizzarli se noi li aiutiamo. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Notizie e thread social correlati
Nei mesi scorsi hanno portato l'Italia del tennis (maschile e femminile) sul tetto del mondo (ancora una volta). Ora si sono ritrovati tutti a Roma per festeggiare con il PresidenteNei mesi scorsi, le squadre italiane di tennis maschile e femminile hanno conquistato i titoli della Billie Jean King Cup e della Coppa Davis.
Compie 100 anni l'uomo che ha portato le meraviglie del Pianeta sugli schermi tv dei britannici e di tutto il mondo.Oggi si celebra il centenario di un uomo che ha reso accessibili a milioni di persone le meraviglie del nostro pianeta attraverso la televisione.
Temi più discussi: INCONTRO - Resilienza attraverso lo sport; Territorio, resilienza, Chiesa: dalle radici di Zuglio il richiamo al futuro della Carnia; L’arte ucraina resiste alla guerra; La lezione di Niko: Non arrendersi mai.
LA BAMBINA CHE NESSUNO VEDEVA Una storia vera di Fatima Sarnicola. Un romanzo intenso e toccante che ci racconta il dolore trasformato in un forte messaggio di resilienza, speranza e rinascita, capace di lasciare un segno anche dopo la fine della lett facebook
Come non essere una persona scomparsa reddit
I mercati contadini per aumentare la resilienza degli agricoltoriRegistrati incrementi di reddito compresi tra il 20% e il 40%. Le aziende agricole hanno rafforzato la vendita diretta riducendo l’intermediazione; sono nate nuove forme di cooperazione locale tra pro ... teatronaturale.it
Perché allenare la resilienza mentale è diventato un atto di salute quotidiana: 7 esercizi da fare tutti i giorniLa resilienza mentale non è una parola di moda né una formula magica da motivatori seriali. È qualcosa di molto più concreto, quotidiano, umano. È la capacità di restare in piedi quando le cose si ... greenme.it