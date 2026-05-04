Nei mesi scorsi, le squadre italiane di tennis maschile e femminile hanno conquistato i titoli della Billie Jean King Cup e della Coppa Davis. Ora, a Roma, i membri delle nazionali si sono riuniti al Quirinale per incontrare il Presidente della Repubblica, che ha ricevuto le squadre campionesse in occasione di questa celebrazione. L'incontro è avvenuto alla presenza di rappresentanti delle federazioni e del governo.

R oma, 4 mag. (askanews) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato al Quirinale le Nazionali italiane di tennis femminile e maschile, vincitrici della Billie Jean King Cup e della Coppa Davis nel 2025. Tennis: perché anche i bambini dovrebbero iniziare a praticarlo. guarda le foto Le parole delle tenniste azzurre. «Un onore e un privilegio rappresentare la Nazionale e portare il nostro Tricolore nel mondo» ha detto Elisabetta Cocciaretto, in rappresentanza della nazionale italiana femminile, rivolgendosi al capo dello Stato. Leggi anche › Film sul tennis: i migliori da vedere su Netflix e Prime › Sara Errani eterna campionessa di tennis: con Vavassori Parigi è ancora sua Cobolli: «Alla Coppa Davis non siamo mai soli».🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Nei mesi scorsi hanno portato l'Italia del tennis (maschile e femminile) sul tetto del mondo (ancora una volta). Ora si sono ritrovati tutti a Roma per festeggiare con il Presidente

SINNER consola GASTON che è costretto a RITIRARSI

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