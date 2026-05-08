Compie 100 anni l' uomo che ha portato le meraviglie del Pianeta sugli schermi tv dei britannici e di tutto il mondo

Oggi si celebra il centenario di un uomo che ha reso accessibili a milioni di persone le meraviglie del nostro pianeta attraverso la televisione. Nato un secolo fa, è noto per il suo ruolo di naturalista, divulgatore scientifico, ambientalista e inventore di numerose tecnologie. La sua carriera ha influenzato la comunicazione scientifica e la sensibilizzazione ambientale su scala globale, lasciando un’impronta duratura nel modo di raccontare la natura.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Milano, 8 mag. (askanews) – Naturalista, divulgatore scientifico, ambientalista, inventore dei documentari dedicati alla natura e agli animali così come li come li conosciamo oggi: compie 100 anni David Attenborough, l’uomo che ha portato le meraviglie del Pianeta sugli schermi tv dei britannici e di tutto il mondo. La sua casa è la Bbc, dove ha lavorato per 8 decenni, fin dagli anni Cinquanta – fra le serie più celebri “Life on Earth” – continuando poi a occuparsi di documentari anche dopo i 90 anni. La tv nazionale britannica lo celebra con un’intera settimana di programmazione dedicata alla sua vita e eventi alla Royal Albert Hall.🔗 Leggi su Iodonna.it

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