Un memorandum è stato presentato, ma le parti coinvolte non si sono ancora accordate. Il conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran, iniziato il 28 febbraio, continua a evolversi. Dopo oltre sette settimane di un cessate il fuoco fragile, non sono stati raggiunti accordi definitivi. La situazione rimane tesa e nessuna delle parti ha indicato un’intesa imminente.

Orizzonte di fuoco Altri 60 giorni di cessate il fuoco. Trump chiama i paesi arabi: normalizzate con Tel Aviv Orizzonte di fuoco Altri 60 giorni di cessate il fuoco. Trump chiama i paesi arabi: normalizzate con Tel Aviv Il conflitto tra Stati uniti, Israele e Iran è entrato in una nuova fase a tre mesi dall’aggressione, il 28 febbraio, e a oltre sette settimane dal fragile cessate il fuoco siglato l’8 aprile. Dopo frenetici colloqui con la mediazione del Pakistan, si è giunti a un Memorandum d’intesa che determina progressi significativi su molti punti, ma nessuna firma imminente. Donald Trump ha dichiarato che i negoziati procedono positivamente, avvertendo però che senza un accordo si tornerebbe a un conflitto ancora più duro. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Un memorandum sul tavolo ma l’intesa non è «imminente»

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US Iran War: Marco Rubio Reveals Big Update on Nuclear Deal & Strait of Hormuz Blockade | World News

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