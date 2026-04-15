L’Italia ha deciso di sospendere il rinnovo del memorandum d’intesa militare con Israele, un accordo firmato nel 2003, ratificato nel 2005 e entrato in vigore nel 2006. La sospensione riguarda le attività previste dal documento e si inserisce in un’azione ufficiale senza ulteriori dettagli pubblicati sul motivo di questa decisione. La misura si applica alle relazioni militari tra i due Paesi e interessa le parti coinvolte nel protocollo.

L’Italia ha sospeso il rinnovo del memorandum d’intesa militare con Israele, firmato nel 2003, ratificato nel 2005 ed entrato in vigore l’anno successivo. Già nel pomeriggio di ieri, in occasione di un punto stampa al Vinitaly di Verona, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni aveva annunciato la decisione di sospendere il rinnovo automatico dell’accordo, che veniva tacitamente rinnovato ogni cinque anni. In serata poi, secondo quanto rivelato dal quotidiano israeliano Yedioth Ahronoth e confermato da Adnkronos, il Governo ha inviato una lettera a Tel Aviv annunciando ufficialmente la sospensione. Cosa prevedeva l’accordo e che succede...🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - L’Italia ha sospeso il rinnovo del memorandum d’Intesa militare con Israele

Memorandum Italia-Israele, cos’è l’accordo che il governo Meloni ha sospesoLa decisione del governo guidato da Giorgia Meloni di sospendere il rinnovo automatico del memorandum di cooperazione militare tra Italia e Israele...

Vinitaly, Meloni rompe con Israele: "Sospeso rinnovo memorandum Difesa in considerazione della situazione attuale" - VIDEOIeri era previsto il rinnovo automatico del memorandum sulla difesa tra Israele e Iran fino al 2031, ma il governo Meloni ha deciso di sospendere la...

Temi più discussi: Cosa vuol dire che l'Italia ha sospeso il rinnovo dell'accordo di difesa con Israele, in pratica; L’Italia ha sospeso un accordo di cooperazione sulla difesa con Israele; Che cosa prevede l’accordo con Israele di cui l’Italia ha sospeso il rinnovo; L'Italia ha sospeso il rinnovo automatico dell'accordo di Difesa con Israele.

Memorandum Italia - Israele sospeso da Meloni e Crosetto, cosa prevedeva l'accordo del 2016 su difesa e armiL'Italia ha sospeso il memorandum d'intesa sulla difesa con Israele, che normava la cooperazione tra i due Paesi sulle armi ... virgilio.it

L’Italia ha temporaneamente sospeso un accordo di cooperazione sulla difesa con IsraeleMartedì la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annunciato la sospensione dell’accordo di cooperazione sulla difesa tra Italia e Israele, in vigore grazie a una legge del 2005. L’accordo comport ... ilpost.it

La segretaria Dem alla Camera in merito allo scontro Italia-Usa dopo le parole del tycoon contro papa Leone - facebook.com facebook

Internazionali d'Italia a Roma: i numeri e le novità dell'edizione 2026 #SkySport #SkyTennis x.com