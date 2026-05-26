Un manoscritto medievale raffigurante Re Artù sarà venduto all'asta per circa 2 milioni di sterline. Il documento contiene illustrazioni e testi legati alla leggenda arturiana, risalenti al XIII secolo. La vendita avverrà in una casa d'aste internazionale, con offerte aperte fino alla fine del mese. Il manoscritto è stato conservato in condizioni discrete e rappresenta uno dei pochi esempi noti con illustrazioni originali della figura di Artù.

Gli appassionati del ciclo arturiano hanno di che gioire: un manoscritto medievale, raffigurante Re Artù, verrà messo all’asta. In una delle illustrazioni, dipinta su pergamena e decorata con foglia d’oro, mostra il Mago Merlino come un potente mutaforma, trasformatosi in un cervo parlante. In un’altra, i Cavalieri della Tavola Rotonda sono mostrati di ritorno vittoriosi dalla battaglia. Le illustrazioni compaiono in uno dei più antichi manoscritti che narrano la storia di Re Artù e della ricerca del Santo Graal: Il tomo, riccamente miniato è rimasto in mani private per oltre settecento anni. Ora, però, le istituzioni avranno l’opportunità di acquistare l’opera, mai esposta pubblicamente né studiata in modo esaustivo, dopo che Christie’s la metterà in vendita, il prossimo luglio, per una cifra stimata tra 1,5 e 2 milioni di sterline. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Un manoscritto medievale raffigurante Re Artù potrebbe essere venduto all’asta per 2 milioni di sterline

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