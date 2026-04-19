Titanic giubbotto di salvataggio di una sopravvissuta venduto all' asta per 670.000 sterline

Un giubbotto di salvataggio appartenuto a una delle sopravvissute al naufragio del Titanic è stato venduto all’asta in Inghilterra per 670.000 sterline. Si tratta di un oggetto che ha fatto parte dell’equipaggiamento di bordo durante il disastro avvenuto nel 1912. La vendita ha attirato l’attenzione di collezionisti e appassionati di storia marittima. L’asta si è svolta nelle ultime settimane, attirando numerosi offerenti.

Un giubbotto di salvataggio indossato da una passeggera del Titanic è stato venduto all’asta in Inghilterra per 670.000 sterline (906.000 dollari, circa 769.000 euro). Era di Laura Mabel Francatelli, che si trovava nella prima classe del transatlantico affondato, ed è stato autografato da lei e da altri sopravvissuti della scialuppa sulla quale è riuscita a scappare e mettersi in salvo. Un cuscino di una delle scialuppe di salvataggio del Titanic, invece, è stato venduto alla stessa asta per 390.000 sterline (527.000 dollari, circa 447.000 euro) ai proprietari di due musei dedicati alla nave britannica a Pigeon Forge, nel Tennessee, e a Branson, nel Missouri.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Titanic, giubbotto di salvataggio di una sopravvissuta venduto all'asta per 670.000 sterline Notizie correlate Inghilterra, all'asta un giubbotto di salvataggio del Titanic: il valore è di oltre 350mila sterlineUn giubbotto di salvataggio indossato dal sopravvissuto al disastro del Titanic è stato messo all’asta più di un secolo dopo l’affondamento... Titanic, il giubbotto della sopravvissuta della “scialuppa maledetta” all’asta: può valere quasi mezzo milioneA 114 anni dal naufragio del Titanic, un oggetto straordinario sta per essere messo all’asta: il giubbotto salvagente indossato da Laura Mabel... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Un giubbotto di salvataggio del Titanic è stato battuto per 780 mila euro; Titanic, il valore della memoria: giubbotto di salvataggio venduto all’asta per 780mila euro; Inghilterra, all'asta un giubbotto di salvataggio del Titanic: il valore è di oltre 350mila sterline; Il giubbotto di salvataggio di un sopravvissuto del Titanic andrà all'asta. Titanic, giubbotto di salvataggio di una sopravvissuta venduto all'asta per 670.000 sterline(LaPresse) Un giubbotto di salvataggio indossato da una passeggera del Titanic è stato venduto all'asta in Inghilterra per 670.000 sterline ... stream24.ilsole24ore.com Un giubbotto di salvataggio del Titanic è stato battuto per 780 mila euroAGI - Un giubbotto di salvataggio appartenuto a una sopravvissuta al naufragio del Titanic è stato venduto all'asta per 670 mila sterline (circa 780 mila euro), ben oltre le stime iniziali, confermand ... msn.com Un giubbotto di salvataggio del Titanic è stato battuto per 780 mila euro x.com Titanic, il valore della memoria: giubbotto di salvataggio venduto all'asta per 780mila euro - facebook.com facebook