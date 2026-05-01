Ancona venduto all?asta l?ex ospedale Umberto I | l?ascolano Panichi offre 8,4 milioni e vince Santarelli lo pagò 68,5 milioni

A Ancona l’ex ospedale Umberto I è stato venduto all’asta per 8,4 milioni di euro, cifra offerta dall’offerente che ha vinto la gara. La struttura, che dal 2003 rimane inattiva, è stata oggetto di una lunga attesa per una futura riqualificazione. In passato, la stessa area era stata valutata circa 68,5 milioni di euro, quando era stata acquistata da un precedente proprietario.

ANCONA Al giro di boa la parabola dell’ex Umberto I, il vecchio ospedale civile di Ancona che dal 2003 attende pazientemente la riqualificazione. Risolutiva la quinta asta giudiziaria di ieri pomeriggio, visto che il maxi-complesso di largo Cappelli è stato aggiudicato per 8,4 milioni di euro all’imprenditore edile ascolano Stefano Panichi, che ha completato l’acquisto in sinergia con il genero e patron di Fainplast Battista Faraotti. Gli attori Costruttore di lungo corso e attore protagonista della Ricostruzione il primo, Cavaliere del lavoro e capitano d’industria l’altro, da tempo hanno iniziato un’avventura insieme che li ha già portati ad investire ingenti somme di denaro in progetti di recupero immobiliare, orientati principalmente sul mondo della ricettività.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Ancona, venduto all?asta l?ex ospedale Umberto I: l?ascolano Panichi offre 8,4 milioni e vince. Santarelli lo pagò 68,5 milioni Notizie correlate Ancona, venduto all?asta l?ex ospedale Umberto I: l?ascolano Panichi offre 8,4 milioni e vince. Lanari lo pagò 68,5 milioni, poi il fallimentoANCONA Al giro di boa la parabola dell’ex Umberto I, il vecchio ospedale civile di Ancona che dal 2003 attende pazientemente la riqualificazione. Michelangelo: studio della Cappella Sistina all’asta, venduto 27,2 milioni di euroUn disegno studio di Michelangelo, non documentato e mai visto prima all’asta, è andato venduto per 27,2 milioni di dollari. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Ancona, venduto all’asta l’ex ospedale Umberto I: l’ascolano Panichi offre 8,4 milioni e vince. Lanari lo pagò 68,5 milioni, poi il...; Il Comune mette all’asta un terreno edificabile alla Baraccola e un garage in via del Faro; Ex Corridoni in abbandono, il Comune glissa; Ex Umberto I, oggi l’asta: almeno tre gli interessati. Quinta vendita, stavolta per 7 milioni. Si fa avanti pure una holding spagnola. Ancona, venduto all’asta l’ex ospedale Umberto I: l’ascolano Panichi offre 8,4 milioni e vince. Lanari lo pagò 68,5 milioni, poi il fallimentoANCONA Al giro di boa la parabola dell’ex Umberto I, il vecchio ospedale civile di Ancona che dal 2003 attende pazientemente la ... msn.com Ex Umberto I, oggi l’asta: almeno tre gli interessati. Quinta vendita, stavolta per 7 milioni. Si fa avanti pure una holding spagnolaANCONA La volta buona? Potrebbe. È attesa per oggi alle 15, nello studio dei curatori fallimentari a Castel di Lama (Ascoli Piceno), l’apertura delle offerte per la quinta asta ... corriereadriatico.it Zucchero a velò- Ancona Ciao a tutti, qualcuno sa se Zucchero a veló ( e quindi anche hummus e ZAV Lab) ad Ancona ha veramente chiuso - facebook.com facebook