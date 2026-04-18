Piogge e temporali in arrivo nel Cesenate | scatta l' allerta meteo per domenica

Domenica nel territorio cesenate sarà interessata da piogge e temporali a causa di una perturbazione atmosferica. La Protezione Civile dell’Emilia-Romagna ha emesso un'allerta gialla, valida per l’intera giornata, per tutta la regione. L’allerta riguarda condizioni di maltempo che coinvolgeranno l’intera provincia, con temporali sparsi e piogge persistenti. La situazione è monitorata dalle autorità competenti, che hanno adottato misure di precauzione.

Domenica di maltempo sul territorio cesenate. La Protezione Civile dell’Emilia-Romagna ha emesso un'allerta gialla (la numero 0412026), valida per l'intera giornata di domenica 19 aprile, a causa di una perturbazione che porterà piogge e temporali sparsi su tutta la Romagna.Per quanto riguarda.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Situazione in autostrada tra Forlì e Cesena #meteo Notizie correlate Maltempo nel Lazio: scatta l'allerta meteo per piogge e temporali mercoledì 11 febbraioTorna il maltempo sulla regione Lazio dopo qualche ora di sole e temperature in rialzo. Leggi anche: Frosinone e Lazio, scatta l'allerta meteo: arrivano piogge e temporali Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Allerta meteo per pioggia e temporali forti; Meteo, allerta maltempo per pioggia e temporali: ecco dove. Le previsioni; Meteo, continuano piogge e temporali in Sicilia: nuova allerta per mercoledì; Meteo - Vortice mediterraneo in arrivo, piogge e temporali ci accompagneranno fino a metà settimana. I dettagli. Meteo – Piogge e temporali ancora in arrivo in Italia, la Protezione Civile diffonde l’allerta, ecco doveMeteo - Maltempo ancora in arrivo in Italia, con piogge e temporali pomeridiani: ecco l'allerta della Protezione Civile ... centrometeoitaliano.it Meteo Italia: vortice con piogge, temporali e vento: che tempo farà nelle prossime ore?Prosegue il maltempo in gran parte d'Italia con fenomeni temporaleschi intensi e violenti con tanto di allerte meteo. Le previsioni. meteo.it TORNANO LE PIOGGE. OMBRELLI a...PORTATA DI MANO - facebook.com facebook Dopo una fase di maltempo che ha caratterizzato gli ultimi giorni, con piogge e cieli spesso grigi, le Marche voltano pagina e si preparano a un weekend decisamente più stabile e gradevole x.com