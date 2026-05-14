Il piano da quasi 8 milioni di euro di BrianzAcque contro Pfas e microinquinanti nell' acqua di rubinetto
Un investimento di circa 8 milioni di euro è stato annunciato da parte dell'azienda che gestisce le risorse idriche per migliorare la qualità dell'acqua di rubinetto. Il piano prevede il potenziamento delle infrastrutture attuali e la costruzione di nuovi impianti destinati alla rimozione di Pfas e microinquinanti presenti nell'acqua. L'obiettivo dichiarato è quello di garantire un'acqua più pulita e sicura per i cittadini, attraverso interventi specifici e mirati alle criticità riscontrate.
Potenziare le infrastrutture esistenti e realizzare nuovi impianti di trattamento di Pfas e microinquinanti per una spesa di quasi 8 milioni di euro. È il piano di BrianzAcque per combattere gli ‘inquinanti eterni’ e rispondere ai più recenti parametri normativi per garantire una qualità. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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