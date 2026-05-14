Il piano da quasi 8 milioni di euro di BrianzAcque contro Pfas e microinquinanti nell' acqua di rubinetto

Un investimento di circa 8 milioni di euro è stato annunciato da parte dell'azienda che gestisce le risorse idriche per migliorare la qualità dell'acqua di rubinetto. Il piano prevede il potenziamento delle infrastrutture attuali e la costruzione di nuovi impianti destinati alla rimozione di Pfas e microinquinanti presenti nell'acqua. L'obiettivo dichiarato è quello di garantire un'acqua più pulita e sicura per i cittadini, attraverso interventi specifici e mirati alle criticità riscontrate.

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