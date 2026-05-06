Grande festa a Monza per i 105 anni di Albertina

A Monza si è celebrato il 105° compleanno di Albertina, conosciuta anche come Maria De Vecchi. La festa ha riunito amici e familiari in un momento di condivisione. Albertina ha spento le sue candeline circondata dall'affetto di chi le è vicino. Durante la giornata sono stati ricordati alcuni aspetti della sua vita, tra cui la passione per la scoperta, gli occhi pieni di meraviglia e la sua gentilezza.

La passione per la scoperta. Gli occhi meravigliati di fronte alle cose del mondo. E la gentilezza. Sembrerebbero questi i segreti che hanno permesso alla monzese Maria De Vecchi, meglio conosciuta da tutti come Albertina, di spegnere le 105 candeline e di brindare con un sorriso smagliante e.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate A Ferrara i big della musica italiana. È festa per i 50 anni di Radio 105Ferrara si prepara a vivere uno degli eventi musicali più importanti degli ultimi anni. Gran Galà: a Monza per il Primo Maggio arriva la grande festa del non lavoroMonza si prepara per il Primo Maggio con una grande festa nell’area dell’ex Macello. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Primo Maggio a Monza: il corteo dei sindacati e la grande festa del centro sociale; Monza: festa e storie della Fondazione Verga per i 1000 trapianti; MIMO 2026: a Monza torna la festa dell'automobile; Cosa fare a Monza e Brianza nel weekend: i 5 eventi (anche gratis) scelti per voi. Il Mantova vince al 95’ ed è salvo, il Monza vede allontanarsi la promozione diretta in AAl termine di una sfida dalle mille emozioni, la squadra di Modesto si assicura la salvezza matematica (e si affianca all'ultimo posto utile per i playoff), mentre i brianzoli scivolano a -3 dal Frosi ... ilgiorno.it Calcio Prima Categoria. Biassono vuol far festa contro La DominanteEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilgiorno.it Grande festa in Piazza San Domenico per Cosenza-Casarano! L'Amministrazione comunale invita tutta la città a vivere insieme la seconda partita di playoff di Serie C, Cosenza-Casarano, in diretta sul maxi schermo installato in Piazza San Domenico a partire - facebook.com facebook