Nel fine settimana a Bagno di Romagna, si sono svolti eventi sportivi e culturali. Sono stati organizzati tornei e manifestazioni che hanno coinvolto atleti locali e visitatori. La città ha ospitato anche mostre e spettacoli, attirando numerosi partecipanti. La giornata si è conclusa con un concerto all'aperto, che ha animato le strade e le piazze del centro storico.

Fine settimana molto intenso nel territorio di Bagno di Romagna, accompagnato da una splendido sole, che ha permesso a tante persone di vivere insieme giornate all’insegna dello sport, della cultura, del volontariato e della condivisione, celebrando, ancora una volta, la forza e il valore del nostro prezioso tessuto sociale. Lo comunica la giunta: "Sabato pomeriggio abbiamo festeggiato i 100 anni della Sampierana Calcio 1926. Per l’occasione sono stati premiati presidenti, allenatori, direttori sportivi, calciatori, del presente e del passato. E’ stato anche un momento particolarmente emozionante per ricordare tanti volti storici sampierani, che purtroppo non sono più con noi, ma che hanno lasciato un segno indelebile nella storia della società Sampierana Calcio e della nostra comunità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un fine settimana di sport e cultura

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