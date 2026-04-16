Musica cultura attività all' aria aperta e per i più piccoli | tutti gli eventi del fine settimana

Il fine settimana in provincia di aprile si presenta ricco di eventi tra musica, spettacoli e attività all'aperto. Sono previste iniziative rivolte a tutte le età, inclusi spazi dedicati ai più piccoli. La guida di Chieti Today fornisce un elenco dettagliato di appuntamenti che si svolgeranno da venerdì a domenica. La programmazione copre vari luoghi e consentirà di trascorrere il tempo libero coinvolgendo la comunità locale.

Terzo weekend di aprile e torna la guida di Chieti Today agli appuntamenti in programma da venerdì a domenica in tutta la provincia. Per scoprire tutto quello che c'è, si può cliccare sulla sezione eventi, dove si possono consultare anche i film in programmazione al cinema. CONCERTI. Ultimo dei.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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