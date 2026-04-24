Viaggio nella cultura celtica Fine settimana con l’Insubria Festival

Il fine settimana si anima con l’Insubria Festival, ora alla sua ventiduesima edizione. L’evento, dedicato alla cultura celtica, prende il via questa sera alle 18, offrendo un’occasione per scoprire tradizioni, musica e artigianato legati a questa antica civiltà. La manifestazione si svolge in diverse location, coinvolgendo artisti e appassionati provenienti da varie regioni. L’obiettivo è far rivivere il patrimonio culturale celtico attraverso varie attività e spettacoli.

’Il passato non è mai stato così vivo’: è lo slogan dell’ Insubria Festival giunto alla 22ª edizione che da stasera alle 18.30 a domenica animerà il parco Ghiotti di Marcallo con Casone (Mi) con rievocazioni storiche, concerti, mercatini, conferenze e un’area food tutta da scoprire. Per tre giorni ci si potrà immergere nella cultura celtica e vivere un’esperienza unica. A Giussago (Pv) dalle 10 alle 17 di domani 4 associazioni si sfideranno ognuna con la propria ricetta elaborata attorno al riso della tradizione locale. A decidere il vincitore saranno i visitatori. Domenica a Montebello della Battaglia (Pv) andrà in scena il palio dell’agnolotto giunto all’ottava edizione.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Viaggio nella cultura celtica. Fine settimana con l’Insubria Festival Notizie correlate Viaggio nella cultura celtica per gli studenti della GuicciardiniFirenze, 6 febbraio 2026 – È stato un successo l’evento dedicato alla tradizione celtica che si è svolto ieri nell’auditorium della scuola secondaria... Leggi anche: Il viaggio inizia con Confcommercio: "Un investimento nella cultura" Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Viaggio nella cultura celtica. Fine settimana con l’Insubria Festival; Marcallo con Casone: al via domani l’Insubria Festival del Ticino; Marcallo con Casone: l’Insubria Festival sta tornando!. Viaggio nella cultura celtica. Fine settimana con l’Insubria FestivalEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... quotidiano.net Marcallo con Casone: al via domani l’Insubria Festival del TicinoIl battito dei tamburi, il profumo della legna arsa e il richiamo ancestrale delle cornamuse: l’attesa è finita. Marcallo con Casone si prepara a trasformarsi nuovamente nel cuore pulsante della cultu ... ticinonotizie.it Cinisellonline Eventi Interessanti Milano e Dintorni. The Beatles · Here Comes The Sun / The Inner Light (Love Version). Marcallo con Casone: 24/25/26 aprile Insubria Fest FESTIVAL CELTICO DELL’INSUBRIA DEL TICINO Parco di Villa Ghiotti MARCALLO c - facebook.com facebook