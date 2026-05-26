Dal 5 al 7 giugno si svolgerà a Vimercate il festival di teatro dedicato ai giovani, giunto alla sua decima edizione. L’evento prevede un programma di spettacoli e attività culturali rivolti a bambini e ragazzi sotto i quattordici anni. Il festival si svolge nell’arco di tre giorni e si propone di coinvolgere le nuove generazioni attraverso rappresentazioni teatrali e incontri, consolidando la sua presenza come uno degli appuntamenti più riconosciuti a livello nazionale nel settore.

Dieci anni di spettacoli, comunità e sperimentazione culturale dedicata ai più giovani. Dal 5 al 7 giugno torna Vimercate dei Ragazzi, il festival di teatro per le nuove generazioni che negli anni è diventato uno degli appuntamenti più riconosciuti a livello nazionale per il pubblico under 14. Un cartellone lungo tre giorni, più laboratori e performance diffusi tra il centro, Oreno, parchi, biblioteche all’insegna dell’inclusione, della sostenibilità e del rapporto tra arte e natura. Tra le novità più attese, ”Tracce“, spettacolo immersivo nel paesaggio realizzato da Campsirago Residenza, ArteVOX Teatro e Pandemonium Teatro, pensato per bambini autistici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un festival di teatro per i giovani. Torna la città a misura dei ragazzi. Un cartellone di 3 giorni under 14

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Torna Vimercate dei Ragazzi: la festa di teatro, storie e inclusione diffusa nel cuore della città

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