il regalo dei ragazzi un cartellone denso di coraggio

Al convegno sul cyberbullismo tenutosi il 27 febbraio nell’aula Artigianelli del Seminario Vescovile, sono intervenute diverse autorità e Teresa Manes. Durante l’evento, è stato presentato un cartellone realizzato dai ragazzi, ricco di messaggi di coraggio e determinazione. L’incontro ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e di studenti, che hanno ascoltato le testimonianze e condiviso le proprie esperienze.

Al convegno sul cyberbullismo del 27 febbraio scorso, nell’aula Artigianelli del Seminario Vescovile sono intervenute le autorità, che hanno incontrato Teresa Manes. Gli alunni della classe II A della scuola Pertini 2 hanno fatto domande a Teresa Manes e le hanno regalato un cartellone sul rispetto, elaborato in classe. Nel corso dell’intervista, Teresa Manes ha spiegato come il figlio fosse sensibile, preso di mira dai compagni per motivi banali (i pantaloni scoloriti) e oggetto di umiliazioni sui social. Il cyberbullismo amplifica la violenza, perché rende le offese pubbliche, permanenti. Manes ha raccontato con coraggio del suo senso di colpa per non aver compreso la sofferenza del figlio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

