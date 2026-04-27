Spari contro Anpi a Roma il 25 aprile la donna colpita | Mi ha puntato la pistola in faccia pensavo di morire

Il 25 aprile a Roma si sono verificati due spari contro un'associazione partigiana. Una donna è stata colpita da un colpo di pistola ad aria compressa mentre si trovava con il suo compagno, entrambi coinvolti in un episodio con uno sconosciuto in moto. La vittima ha dichiarato di aver temuto per la propria vita quando l'uomo le avrebbe puntato la pistola in faccia.