Spari contro Anpi a Roma il 25 aprile la donna colpita | Mi ha puntato la pistola in faccia pensavo di morire
Il 25 aprile a Roma si sono verificati due spari contro un'associazione partigiana. Una donna è stata colpita da un colpo di pistola ad aria compressa mentre si trovava con il suo compagno, entrambi coinvolti in un episodio con uno sconosciuto in moto. La vittima ha dichiarato di aver temuto per la propria vita quando l'uomo le avrebbe puntato la pistola in faccia.
Parla l'attivista dell'Anpi Rossana Gabrieli, colpita insieme al compagno da uno sconosciuto in moto, con una pistola ad aria compressa. L'aggressione a margine del corteo del 25 aprile per la festa della Liberazione.🔗 Leggi su Fanpage.it
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