Femminicidio della 14enne Martina Carbonaro ad Afragola c'è anche l'aggravante dell'omicidio con crudeltà

Nel caso del femminicidio di una ragazza di 14 anni avvenuto ad Afragola, l’indagine ha formalmente contestato anche l’aggravante della crudeltà. Il legale della famiglia ha confermato che negli atti dell’indagine è presente questa accusa, oltre alle altre che riguardano il delitto. La polizia sta proseguendo le verifiche e le indagini sono ancora in corso.

Il legale della famiglia Carbonaro Sergio Pisani: negli atti dell'indagine sull’omicidio della 14enne contestata anche l'aggravante della crudeltà. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Afragola, omicidio di Martina Carbonaro: la Procura esclude l’aggravante della crudeltàLa Procura di Napoli Nord ha concluso la fase delle indagini sull’uccisione di Martina Carbonaro, la ragazza di 14 anni di Afragola assassinata... Approfondimenti e contenuti su Femminicidio della Non contestata l’aggravante della crudeltà per il femminicidio di Martina CarbonaroÈ caduta l’aggravante della crudeltà nel procedimento per il femminicidio di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa ad Afragola il 26 maggio 2025 dall’ex fidanzato Alessio Tucci, oggi 19enne. La ... ilfattoquotidiano.it Martina Carbonaro uccisa a 14 anni, cade l'aggravante della crudeltà per l’exÈ stato un omicidio abietto, futile, ma non crudele, quello di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa dal suo ex fidanzato 19enne Alessio Tucci, ad Afragola, in provincia di Napoli, il 26 maggio 2025. A ... unionesarda.it