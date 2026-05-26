Un bambino di 12 anni è stato colpito con un coltello durante una lite in casa. La madre ha riportato una ferita alla mano nel tentativo di fermare la colluttazione. Poco dopo, il padre ha tentato di togliersi la vita. La polizia sta indagando sull’accaduto, che sarebbe avvenuto al termine di un alterco tra i genitori. La famiglia è stata soccorsa e trasportata in ospedale, mentre le forze dell’ordine raccolgono testimonianze.

La presunta aggressione sarebbe scoppiata dopo una lite domestica. La madre ha riportato una ferita alla mano, dopo il possibile tentativo di bloccare la colluttazione A Napoli, nel quartiere Sanità,un 12enne è stato accoltellato nella sua abitazione. Secondo quanto emerso, il padre del minore avrebbe tentato di togliersi la vita con lo stesso coltello. All’interno delle mura domestiche si sono svolti momenti di puro terrore, prima che l’allarme venisse lanciato intorno alle 8:00 di mattina. Il 12enne avrebbe subitodue coltellate al polmone sinistro,mentre il padre avrebbe tentato di togliersi la vita, colpendosi con il coltello alla gola e al volto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Napoli, 12enne accoltellato: il padre prova a togliersi la vita

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PRIMA ACCOLTELLA IL FIGLIO POI PROVA A SUICIDARSI: CHOCK A NAPOLI

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