Umbria Jazz ricorda Miles Davis a cento anni dalla nascita
Umbria Jazz ha dedicato un tributo a Miles Davis nel centesimo anniversario della sua nascita, ricordando i concerti che ha tenuto alla manifestazione. La commemorazione è stata pubblicata sul sito ufficiale dell’evento.
Perugia, 26 maggio 2026 – Umbria Jazz rivolge un tributo a Miles Davis, nel centesimo anniversario della nascita, con un ricordo, pubblicato nel sito, dei suoi concerti alla manifestazione. «Cento anni fa, il 26 maggio 1926, nasceva Miles Davis. Umbria Jazz - si legge - ricorda uno dei più grandi artisti che abbia mai ospitato attraverso le sue apparizioni al festival: dal 1984 a Terni, gratis per tutti come nelle leggendarie notti degli anni '70, in una delle prime occasioni in cui suona Time After Time, innocua canzoncina pop di Cindy Lauper che con lui diventa uno struggente standard del jazz, al 1985 a Perugia, con un pubblico da evento rock allo stadio Curi, dove elegantissimo nella sua controllata stravaganza, scende addirittura dal palco e suona tra i fotografi impazziti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Nell’estate del 1986, era l'8 luglio Miles Davis fece tappa a Roma. Era l'epoca dell'album You're under arrest e, dopo aver suonato a Umbria jazz, si presentò in quel teatro artificiale che era la scalinata del Palazzo della Civiltà del Lavoro, all’Eur. Quello stesso facebook
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