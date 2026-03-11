Un disco in omaggio al genio di Miles Davis a cent’anni dalla nascita

Arezzo dedica un disco speciale a Miles Davis in occasione del suo centenario. L'album raccoglie brani scelti per celebrare il contributo del musicista jazz, noto per aver rivoluzionato il genere. La pubblicazione è stata annunciata il 11 marzo 2026 e rappresenta un omaggio alla sua influenza musicale. L’iniziativa coinvolge artisti e produttori che hanno collaborato alla realizzazione del progetto.

Arezzo, 11 marzo 2026 – Un disco in omaggio al genio di Miles Davi s a cent’anni dalla nascita. Il progetto porta la firma della JOTC Open Orchestra di Arezzo e del trombettista newyorchese Alex Sipiagin che hanno unito gli strumenti per dar vita all’album “We want miles!” dove verrà proposto un percorso tra alcuni dei brani che più hanno segnato il percorso artistico davisiano. L’opera, frutto di un lungo lavoro di studio e riarrangiamento, sarà registrata nel mese di maggio ma sarà presentata in anteprima assoluta in un concerto in programma alle 21.15 di giovedì 30 aprile al teatro Petrarca, in occasione della Giornata Internazionale del Jazz. 🔗 Leggi su Lanazione.it

