Umbria fragilità e segni di resilienza | come stanno l' economia della regione e le dinamiche sociali

Notizia in breve

In Umbria, l'economia regionale mostra segni di fragilità ma anche di resilienza. La presidente della regione ha concluso presentando il Rapporto Economico Sociale 2026, realizzato dall'Aur, che analizza le dinamiche attuali. Il rapporto evidenzia come alcune aree siano in difficoltà, ma anche come si registrino segnali di ripresa e di adattamento tra le comunità locali. La regione punta a migliorare le condizioni per i giovani e le future generazioni.