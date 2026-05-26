Umbria fragilità e segni di resilienza | come stanno l' economia della regione e le dinamiche sociali
In Umbria, l'economia regionale mostra segni di fragilità ma anche di resilienza. La presidente della regione ha concluso presentando il Rapporto Economico Sociale 2026, realizzato dall'Aur, che analizza le dinamiche attuali. Il rapporto evidenzia come alcune aree siano in difficoltà, ma anche come si registrino segnali di ripresa e di adattamento tra le comunità locali. La regione punta a migliorare le condizioni per i giovani e le future generazioni.
“Dobbiamo puntare a costruire un'Umbria all'altezza dei sogni dei ragazzi”. La presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, chiude così la presentazione del Rapporto Economico Sociale 2026 dell'Aur, l'Agenzia Umbria ricerche, intitolato “Umbria in movimento: dinamiche e traiettorie in. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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