Diritti e fragilità sociali a Napoli da domani il meeting della Fondazione Le Columbrine

Da domani a Napoli si svolge il meeting “Soggetti smarriti, diritti e opportunità”, organizzato dalla Fondazione Le Columbrine Ets in collaborazione con l’Università degli Studi di Napoli Parthenope. L’evento si svolgerà lunedì 27 e martedì 28 aprile e ha come obiettivo affrontare temi legati alle fragilità sociali e ai diritti delle persone. La manifestazione celebra anche un anno di attività della fondazione.

Domani, lunedì 27, e martedì 28 aprile l’Università degli Studi di Napoli Parthenope e la Fondazione Banco di Napoli ospitano il meeting “Soggetti smarriti, diritti e opportunità”, organizzato per celebrare un anno di attività della Fondazione Le Columbrine Ets. Tre le sessioni in programma, tra Palazzo Pacanowski e Palazzo Ricca, distribuite nelle due giornate con inizio alle ore 10. Al centro dell’iniziativa, le persone e i diritti fragili, insieme alle diverse forme di vulnerabilità sociale in cerca di riconoscimento e tutela. Diritti, fragilità e nuove prospettive sociali. Un’attenzione particolare è dedicata al ruolo delle donne, non solo come soggetti esposti a violenza fisica ed economica, ma anche come protagoniste di percorsi di autonomia, impegno e realizzazione capaci di generare valore per l’intera collettività.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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