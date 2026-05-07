Sostegno alle fragilità sociali | avviso pubblico da 35milioni di euro della Regione

La Regione Puglia ha pubblicato un avviso pubblico con una dotazione di 35 milioni di euro destinato a sostenere servizi di assistenza per anziani e persone con disabilità. L’iniziativa mira a favorire l’accesso a servizi diurni e domiciliari, con l’obiettivo di rafforzare il welfare di prossimità. La misura si rivolge a enti e istituzioni che operano nel settore, con l’intento di offrire supporto diretto alle persone più fragili.

La Regione Puglia rilancia il proprio impegno per il welfare di prossimità e per il sostegno concreto alle fragilità sociali approvando il nuovo Avviso Pubblico relativo ai “Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità”, riferito alla.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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