Umbria annullata l’elezione di Fabio Moscatelli a presidente del CONI regionale
L’elezione di Fabio Moscatelli come presidente del CONI regionale in Umbria è stata annullata. La decisione è stata confermata durante una riunione della giunta nazionale del CONI, tenutasi al Foro Italico di Roma. Non sono stati forniti dettagli sul motivo dell’annullamento.
Una decisione ratificata nel corso della riunione della giunta nazionale del Coni, svoltasi al Foro Italico di Roma. Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano ha annullato l’assemblea elettiva del Comitato Regionale Umbria, svoltasi sabato 23 maggio, in quanto il presidente proclamato eletto Fabio. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Clamoroso: annullata l'elezione di Moscatelli, tutto da rifare e via al commissariamento
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