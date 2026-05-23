Umbria Fabio Moscatelli nuovo presidente regionale del Coni
Un nuovo incarico per Fabio Moscatelli, che è stato nominato presidente regionale del Coni in Umbria. Moscatelli, che ha già ricoperto il ruolo di delegato provinciale, assume ora questa carica. La nomina è stata ufficializzata nelle ultime ore. Non sono state rese note le modalità di selezione o i criteri adottati. La sua nomina avviene in un momento di rinnovamento all’interno dell’ente sportivo regionale.
Un nuovo prestigioso incarico per Fabio Moscatelli, reduce dalla positiva esperienza come delegato provinciale. Il maestro di tennis ternano è il nuovo presidente regionale del Coni. Nel corso della mattinata di oggi, sabato 23 maggio, si sono tenute le consultazioni che lo hanno visto. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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