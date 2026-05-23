Umbria Fabio Moscatelli nuovo presidente regionale del Coni

Notizia in breve

Un nuovo incarico per Fabio Moscatelli, che è stato nominato presidente regionale del Coni in Umbria. Moscatelli, che ha già ricoperto il ruolo di delegato provinciale, assume ora questa carica. La nomina è stata ufficializzata nelle ultime ore. Non sono state rese note le modalità di selezione o i criteri adottati. La sua nomina avviene in un momento di rinnovamento all’interno dell’ente sportivo regionale.