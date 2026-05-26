Un testimone ha riferito di aver assistito a un concerto il 4 luglio e di averlo “visto” molto tempo fa, affermando che si è effettivamente verificato. Oggi si presenta senza risposte, solo con le stesse domande di altri presenti. La sua testimonianza è stata raccolta in un contesto di indagine in corso, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti o sui fatti specifici.

“Oggi sono qui a forma di punto interrogativo. Non ho risposte, anzi ho le vostre stesse domande”. Ultimo si racconta senza sconti e senza fronzoli rispondendo alle domande degli studenti dell’Università di Tor Vergata, a quaranta giorni dall’attesissimo concerto- evento “La favola per sempre” previsto per il 4 luglio nella spianata dell’Università romana. “Per me scrivere canzoni è naturale, quindi è facile”, ammette l’artista romano in un colloquio intervista con lo psichiatra Paolo Crepet nell’aula della facoltà di Lettere e Filosofia. “Non affido totalmente a me il motivo per cui una mia canzone diventa un successo, credo che la forza sia nelle canzoni stesse”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ultimo: "Ho ‘visto’ il concerto del 4 luglio tanto tempo fa, e si è avverato"

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