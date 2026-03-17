Un giovane è stato ucciso dopo una serata in discoteca e un testimone ha raccontato di aver visto il ragazzo esalare l’ultimo respiro mentre giaceva a terra in una pozza di sangue. La testimonianza descrive con chiarezza l’istante in cui il giovane ha perso la vita, trasmettendo il dolore di chi ha assistito alla scena senza poter fare nulla.

"L’ho visto esalare l’ultimo respiro, mentre giaceva a terra in una pozza di sangue". L’intonazione si fa più cupa a ogni parola scandita: il suo volto è protetto dal paravento, ma la voce manifesta tutto il dolore di un ragazzo che ha visto morire un coetaneo davanti ai suoi occhi. Ieri, nell’aula bunker di Santa Verdiana, è stato ascoltato uno dei testimoni chiave del processo per l’omicidio di Maati Moubakir, il 17enne di Certaldo barbaramente assassinato a coltellate, dopo essere stato pestato, all’alba del 29 dicembre del 2024, fuori da una discoteca di Campi Bisenzio. "Ero lì con degli amici – racconta il giovane, ancora minorenne... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Maati, ucciso dopo la discoteca. Il racconto choc del testimone: "L’ho visto esalare l’ultimo respiro"

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