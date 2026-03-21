Un ex calciatore ha recentemente commentato il suo rapporto con l’attuale allenatore e il suo talento. Ha affermato di aver sempre riconosciuto qualcosa di particolare in Spalletti, senza approfondire i motivi. Inoltre, ha fatto un paragone tra il giocatore turco e un famoso ex attaccante italiano, sottolineando una somiglianza che ha notato in Kenan. Le sue parole sono state riportate in un’analisi sulle vicende della Juventus.

Tacchinardi rivela: «In Spalletti ho sempre visto qualcosa di speciale». Le dichiarazioni dell’ex bianconero sulle vicende della Vecchia Signora. Alessio Tacchinardi è intervenuto a Tuttosport. Di seguito le sue dichiarazioni. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO LEGAME CON LA JUVE – « Avrò festeggiato i 20 anni a Chatillon, in ritiro. Per me indossare quella maglia è stato tutto: volevo diventare come Platini, da piccolo andavo con mio padre al vecchio Comunale » DEL PIERO – « Un mito. Una fonte di ispirazione unica. Abbiamo sempre avuto una grande stima reciproca: a lui piaceva molto la mia fame, la mia voglia di mordere. Sa come ci siamo conosciuti? Giocavo all’Atalanta ed ero allenato da Prandelli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Tacchinardi rivela: «In Spalletti ho sempre visto qualcosa di speciale. Paragone Yildiz-Del Piero? In Kenan ho visto questa cosa»

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