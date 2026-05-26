Ultimo ha incontrato gli studenti dell’università di Tor Vergata e ha raccontato di aver superato i propri limiti cantandoli. Ha aggiunto di aver pensato alla sua presenza lì, definendosi un punto interrogativo. La sua esibizione ha coinvolto il pubblico, che ha ascoltato le sue parole e la sua musica. Non sono stati comunicati altri dettagli sull’evento o sui contenuti specifici del discorso.

Roma, 22 mag. - (Adnkronos) - “Stanotte pensavo all'idea di venire qui, e voglio dire che oggi sono qui a forma di punto interrogativo. Ho la stessa età di alcuni di voi, mi faccio le vostre stesse domande e non ho le risposte, anzi per me sono più importanti le domande”. Ultimo e la sua sincerità diretta e ‘low profile' conquistano l'ateneo di Tor Vergata: nel giorno dell'incontro con gli studenti, tra applausi, silenzi attenti e risate, l'artista romano si racconta con autenticità a poche settimane dall'atteso concerto evento ‘La favola per sempre' in programma sabato 4 luglio, proprio nella grande spianata accanto all'Università. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ultimo conquista gli studenti di Tor Vergata: "Come ho superato i miei limiti? Li ho cantati'

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