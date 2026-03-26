Dopo la serata di gala che ha premiato il calciatore slovacco dell’anno, il centrocampista ha commentato il suo percorso di recupero, sottolineando come l’intervento dell’allenatore abbia contribuito a superare i propri limiti fisici e mentali. Lobotka ha concluso il suo intervento esprimendo gratitudine per il supporto ricevuto e ha condiviso alcune riflessioni sul suo stato attuale.

Intervenuto a margine della serata di gala che ha visto David Hancko dell’ Atletico trionfare come calciatore slovacco dell’anno, Lobotka 8è arrivato secondo) ha avuto modo di parlare del suo processo di recupero e di Antonio Conte. Le parole di Lobotka. Sto bene, mi alleno con costanza da circa una settimana a Napoli e ho già disputato qualche minuto. Le sensazioni sono buone e posso soltanto crescere. Antonio Conte è un tecnico straordinario, con una filosofia ben definita ed è un vincente. Con lui ho superato i miei limiti fisici e mentali più di quanto immaginassi. Pensavo di non essere in grado di fare certe cose, invece ho capito che molto dipende dalla mentalità. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lobotka: “Con Conte ho superato i miei limiti fisici e mentali più di quanto immaginassi”

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