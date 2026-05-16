Calciomercato Juve LIVE | le ultime su Bernardo Silva Stiller resta nel mirino di Comolli

Seguiamo in tempo reale le trattative di calciomercato della Juventus, con aggiornamenti sulle trattative in corso e sugli incontri appena avvenuti. Le voci di mercato coinvolgono diversi giocatori, tra cui alcuni che potrebbero essere trasferiti nelle prossime settimane. Tra le trattative più commentate ci sono quelle riguardanti alcuni centrocampisti e attaccanti, con le società che continuano a monitorare diverse opzioni. Restiamo aggiornati su tutte le novità e sui movimenti che potrebbero cambiare la rosa della squadra.

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Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dall’amministratore delegato Comolli, dal direttore sportivo Marco Ottolini, dal direttore tecnico François Modesto, dal Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e dall’allenatore Luciano Spalletti. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve LIVE: le ultime su Bernardo Silva, Stiller resta nel mirino di Comolli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Calciomercato Juve: Prima Offerta UFFICIALE a Bernardo Silva! Con Lui un Altro PUPILLO di Spalletti Sullo stesso argomento Ultimissime Juve LIVE: le ultime su Vlahovic e Bernardo Silvadi Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Bernardo Silva alla Juve: Comolli studia il sorpasso sul Barcellona. Le ultimedi Redazione JuventusNews24Bernardo Silva alla Juve: Comolli studia il sorpasso sul Barcellona. Calciomercato #Juve live Le novità di giornata x.com La Juventus si ritira dal perseguire Lewandowski [GdM] reddit Pagina 3 | Calciomercato Juve dettato dalle regole Uefa: i nomi Champions tra cifre proibitive, cessioni e colpi possibiliIn estate andrà aggiunto un tocco d’azzurro sulla tavolozza di Luciano Spalletti, soprattutto se la qualificazione alla massima competizione europea per club sarà ... tuttosport.com Calciomercato Juve live: idee Scalvini e Kayode, le parole di Bernardo Silva sul suo futuroSegui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da set ... msn.com