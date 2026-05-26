Ultimissime Inter LIVE | rinnovo offerto solo a Mkhitaryan inizia l’assalto a Palestra Mourinho vuole Bastoni al Real Madrid

Mkhitaryan ha ricevuto un'offerta di rinnovo contrattuale, mentre si apre la corsa per un centrocampista da portare in squadra. Intanto, i tifosi si stanno radunando davanti alla palestra in attesa di aggiornamenti ufficiali. Secondo le ultime indiscrezioni, l’allenatore spinge per l’ingaggio di Bastoni dal club rivale, con l’obiettivo di portarlo al Real Madrid.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di MARTEDI’ 26 MAGGIO. Inter, riflessioni sul futuro di Mkhitaryan: proposta di rinnovo sul tavolo. De Vrij attende. Mkhitaryan valuta la situazione, nessuna offerta invece per de Vrij: prossimi giorni decisivi per il futuro di entrambi i calciatori Mercato Inter, il Real Madrid si fionda su Bastoni: il difensore nerazzurro è il prescelto di Mourinho. 🔗 Leggi su Internews24.com

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