Calciomercato Inter LIVE | Mourinho vuole Bastoni al Real Madrid Intanto De Gea viene proposto ai nerazzurri

Notizia in breve

Il Real Madrid sta considerando l'acquisto di Bastoni, secondo alcune indiscrezioni di mercato. Nel frattempo, ai nerazzurri è stato proposto il portiere De Gea, senza ancora conferme ufficiali. La sessione di calciomercato è caratterizzata da incontri e trattative in corso, con diverse proposte che coinvolgono i giocatori dell'Inter. Non sono stati annunciati accordi definitivi né ufficializzazioni ufficiali delle trattative.