Calciomercato Inter LIVE | Mourinho vuole Bastoni al Real Madrid Intanto De Gea viene proposto ai nerazzurri

Da internews24.com 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Real Madrid sta considerando l'acquisto di Bastoni, secondo alcune indiscrezioni di mercato. Nel frattempo, ai nerazzurri è stato proposto il portiere De Gea, senza ancora conferme ufficiali. La sessione di calciomercato è caratterizzata da incontri e trattative in corso, con diverse proposte che coinvolgono i giocatori dell'Inter. Non sono stati annunciati accordi definitivi né ufficializzazioni ufficiali delle trattative.

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