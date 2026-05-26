Calciomercato Inter LIVE | Mourinho vuole Bastoni al Real Madrid Intanto De Gea viene proposto ai nerazzurri
Il Real Madrid sta considerando l'acquisto di Bastoni, secondo alcune indiscrezioni di mercato. Nel frattempo, ai nerazzurri è stato proposto il portiere De Gea, senza ancora conferme ufficiali. La sessione di calciomercato è caratterizzata da incontri e trattative in corso, con diverse proposte che coinvolgono i giocatori dell'Inter. Non sono stati annunciati accordi definitivi né ufficializzazioni ufficiali delle trattative.
Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE.... 🔗 Leggi su Internews24.com
EDIZIONE STRAORDINARIA! MOURINHO VUOLE BASTONI!
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Temi più discussi: Real, posticipato l'annuncio di Mourinho in panchina: possibile anche il colpo di scena; Inter da Paz però serve l’assist di Mourinho. Ecco perché Nico potrebbe spingere per vestire nerazzurro; ?? Bastoni-Barcellona? Tutto bloccato! Mou vicinissimo al Real Madrid; Mourinho-Real Madrid, ritorno imminente: la clausola con il Benfica.
Marco Barzaghi. . LIKE ALLA LIVE E ISCRIZIONE AL CANALE! #INTER #BASTONI #CALCIOMERCATO ? Nuovo allo streaming o vuoi migliorare? Dai un'occhiata a StreamYard e ottieni uno sconto di $10! ? facebook
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