Ultimissime Inter LIVE | Lautaro e bastoni verso il rientro Chivu prepara l’assalto

Nelle ultime ore, si sono susseguite notizie riguardanti il ritorno in campo di Lautaro e Bastoni, entrambi pronti a rientrare dopo infortuni. Nel frattempo, l'allenatore sta organizzando l'allenamento e le strategie per la prossima partita, con particolare attenzione alla fase offensiva e difensiva. La redazione continua a seguire in tempo reale gli aggiornamenti provenienti dall'ambiente nerazzurro.

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