Ugo Poggi riporta l' UdC in consiglio comunale a Viterbo dopo oltre un decennio

Da viterbotoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo oltre dieci anni, Ugo Poggi torna a sedere in consiglio comunale. L'ex rappresentante di una lista di Vittorio Sgarbi, eletto nel 2022, ha lasciato “Io apro - Rinascimento” e si è unito all’Unione di Centro. La sua decisione porta ora l’UdC a riavvicinarsi alla scena politica locale, con Poggi che riprende il suo ruolo nel massimo organo decisionale della città.

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Ugo Poggi è uscito da “Io apro - Rinascimento”, la lista di Vittorio Sgarbi con cui era stato eletto nel 2022 in consiglio comunale a Viterbo per Chiara Frontini, e ha aderito all'UdC.Un passaggio che permette al partito stesso di tornare a “sedere” tra i banchi della sala d'Ercole di palazzo dei. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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