Laura Allegrini perché si è dimessa dal consiglio comunale di Viterbo

Laura Allegrini, rappresentante di Fratelli d’Italia e capogruppo in consiglio comunale a Viterbo, si è dimessa dal suo incarico durante un consiglio comunale straordinario dedicato agli 80 anni dell’assemblea cittadina. La decisione è stata annunciata in quella stessa seduta, senza ulteriori dichiarazioni pubbliche. La sua uscita dal consiglio comunale è avvenuta in modo ufficiale e formale.

Laura Allegrini, storica esponente di FdI a Viterbo e capogruppo in consiglio comunale, si è dimessa dal ruolo che aveva in assise anticipandolo durante il consiglio comunale straordinario per gli 80 anni del “parlamentino” della Città dei papi. “Prenderò un altro incarico che risulta essere.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Consiglio comunale, Laura Allegrini: "Mi dimetto per un nuovo incarico". Entra Marco De CarolisL'atmosfera era quella delle grandi occasioni, con la storia degli ultimi ottant'anni di storia repubblicana a fare da sfondo tra gli scranni di... Laura Allegrini si dimette da consigliera comunaleDurante il consiglio straordinario per gli 80 anni dalla prima elezione comunale a Viterbo, è arrivato un annuncio importante dai banchi... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Laura Allegrini si dimette da consigliera comunale; Laura Allegrini si dimette da consigliera; Colpo di scena in consiglio, Laura Allegrini si dimette; Laura Allegrini si dimette da consigliere comunale. Viterbo – Fulmine a ciel sereno in consiglio comunane, Laura Allegrini (FdI): Mi dimetto dal ruolo di consiglieraL’annuncio è arrivato nel corso della seduta odierna, particolarmente significativa anche per il contesto celebrativo degli 80 anni del consiglio comunale V ... etrurianews.it Consiglio comunale, Laura Allegrini si dimette«Mi dimetto da consigliere comunale per assumere un altro incarico non compatibile con quello attuale». È stato il fuori programma inaspettato di Laura Allegrini. Durante ... ilmessaggero.it Il Semaforo de La Fune - rosso alla droga, giallo da Civita Castellana e verde a Laura Allegrini #semaforo #lafune #ilgiornaledeiviterbesi - facebook.com facebook