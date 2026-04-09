Novara dopo oltre cinque ore di discussioni il consiglio comunale salva il vicesindaco De Grandis

Il consiglio comunale di Novara si è riunito per più di cinque ore, concentrandosi sulla posizione del vicesindaco. Al termine della seduta, si è deciso di confermare il suo incarico, mantenendo anche le deleghe legate allo sport. La discussione si è svolta mercoledì 8 aprile, con la decisione che ha messo fine alle tensioni in consiglio.

Ivan De Grandis rimane vicesindaco di Novara e mantiene anche le sue deleghe legate allo Sport. Questo l’esito dopo oltre cinque ore di consiglio comunale che si è tenuto ieri, mercoledì 8 aprile, proprio per discutere di questo tema. Un consiglio comunale richiesto dalle minoranze consiliari che. 🔗 Leggi su Novaratoday.it Solofra, dopo il vicesindaco manca anche il delegato alla sanità: rimosso De StefanoTempo di lettura: 2 minutiNeanche il tempo di metabolizzare quanto sta accadendo in merito alla questione dei Consigli Comunali annunciati e poi... Dopo gli arresti, il consiglio comunale di Cisterna si riorganizzaSi è tenuta ieri pomeriggio la seduta di consiglio comunale convocata a seguito della vicenda giudiziaria che ha coinvolto un dirigente comunale e un... Argomenti più discussi: Novara, la sfiducia al vicesindaco De Grandis non passa. Ma è bagarre in Consiglio sul voto palese; Il progetto Viva Vittoria finanzia la rinascita delle donne: distribuiti oltre 51mila euro; Rissa e tensione nel centro di Novara: cinque giovani denunciati, locale chiuso per 11 giorni; Bankitalia accelera il piano dismissioni. Sul mercato 24 immobili per 31 milioni. Novara, dopo oltre cinque ore di discussioni il consiglio comunale salva il vicesindaco De GrandisUn lungo dibattito, con tanto di sospensione momentanea del consiglio, ha interessato il voto: chiesto segreto dalla minoranza e ottenuto poi nominale dalla maggioranza con l'aiuto della segretaria; m ... novaratoday.it Radio Maria. . LIVEParrocchia Sant'Antonio – Novara In unione di preghiera inserisci qui la tua intenzione - facebook.com facebook Novara, individuato il presunto autore del furto con la “tecnica della monetina” al centro commerciale San Martino 2 x.com