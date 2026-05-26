Un minivan si è schiantato contro un elefante vicino a un parco nazionale in Uganda, causando tre morti e diverse ferite. L’incidente è avvenuto mentre il veicolo transitava nella zona. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’incidente. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle condizioni dei feriti o sulle cause dell’impatto.

Tre persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite dopo che il minivan su cui viaggiavano si è schiantato contro un elefante nei pressi di un parco nazionale in Uganda. La polizia ugandese ha riferito che l’incidente è avvenuto nella tarda serata di domenica e ha coinvolto sette funzionari dell’Autorità fiscale ugandese a bordo del veicolo. Secondo le autorità, il minivan stava viaggiando da Arua verso Kampala quando è avvenuta la collisione con l’animale lungo la strada. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Uganda, minivan si schianta contro un elefante: tre morti

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