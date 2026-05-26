Uganda minibus investe un elefante che attraversa la strada nel Parco nazionale | 3 morti e 4 feriti
Nel Parco Murchiso in Uganda, un minibus ha investito un elefante mentre attraversava la strada, causando la morte di tre persone e il ferimento di altre quattro. L'incidente è avvenuto lungo una strada che attraversa il parco nazionale. Le autorità stanno indagando sull’accaduto e sulle circostanze che hanno portato all’incidente. Non ci sono dettagli sui feriti o sulle condizioni delle persone coinvolte. La presenza di animali selvatici lungo le strade all’interno del parco è frequente.
Tre morti e quattro feriti nel Parco Murchiso, in Uganda dove un'auto ha investito un elefante sulla strada. L'animale si è allontanato dal luogo dell'incidente e non sono note le sue condizioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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