Un minibus si è scontrato con un autobus fermo lungo un tratto autostradale vicino a Mardan, nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa. L'incidente ha causato la morte di 17 persone e il ferimento di altre cinque. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dello scontro. Le autorità locali stanno intervenendo sul luogo per i soccorsi e le operazioni di rimozione dei mezzi coinvolti.

In Pakistan un minibus si è schiantato contro un autobus parcheggiato lungo l’autostrada nei pressi di Mardan, nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa, nel nord-ovest del Paese. Sono morte 17 persone e altre 5 sono rimaste ferite. Secondo le prime ricostruzioni, la causa dell’incidente sarebbe un errore umano dell’autista del minibus. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Pakistan, minibus si schianta in autostrada: 17 morti e 5 feriti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Multan Tragedy: 4 Killed in Bus and Van Collision Near Abdul Hakim on Motorway

Notizie e thread social correlati

Morti e feriti in autostrada: un furgone di operai si schianta con un altro mezzoUn furgone di operai si è scontrato con un altro mezzo sull’autostrada A1, tra Ceprano e Pontecorvo, questa mattina.

A1, furgone si schianta vicino a Frosinone: 3 morti e diversi feritiUn incidente stradale si è verificato vicino a Frosinone, coinvolgendo un furgone che si è schiantato.

Aereo si schianta su area residenziale di Karachi in Pakistan, a bordo 107 personeUn aereo è precipitato mentre era in fase di atterraggio all'aeroporto di Karachi. L'aereo proveniva da Lahore e aveva 107 persone a bordo tra passeggeri e membri dell'equipaggio. Il velivolo si ... ilgiornale.it

Pakistan, aereo militare si schianta sulle case: almeno 17 mortiRoma, 30 lug. (askanews) – Almeno 17 persone sono morte e altre venti sono rimaste ferite in Pakistan, dove un piccolo aereo militare si è schiantato sulle case in una zona residenziale vicino alla ... affaritaliani.it