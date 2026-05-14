Un bambino di nove anni è stato investito da un’auto mentre attraversava la strada. Le sue condizioni sono risultate subito gravissime e sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno avviato le operazioni di rianimazione. Secondo quanto riferito, il bambino stava cercando di raggiungere la madre al momento dell’incidente. La polizia sta indagando sulla dinamica dell’incidente e sull’identità dell’automobilista coinvolto.

Le sue condizioni erano apparse subito molto gravi. Il personale sanitario, giunto sul posto, aveva praticato la rianimazione. A quel punto, caricato sull’ambulanza, la corsa verso il vicino ospedale Papa Giovanni XXIII in codice rosso, nel disperato tentativo di salvarlo. Con il trascorrere dei minuti, il quadro clinico purtroppo è peggiorato fino al decesso. Non ce l’ha fatta Giulio Lovera, il bambino di 9 anni che è stato investito da un’auto in piazzale Risorgimento, quartiere Loreto, in città. Il suo cuore ha smesso di battere dopo essere giunto in ospedale. Il tragico incidente è avvenuto intorno alle 16.30, lungo via Broseta. Da una prima ricostruzione il bimbo era appena sceso dall’auto del padre.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Giulio, morto in strada a nove anni. Attraversa e un’auto lo investe: "Voleva raggiungere la madre"

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