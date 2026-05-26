Ue TisoEuromò | Fronte comune per difendere valori democratici dell’Europa 

Un rappresentante di Euromò ha affermato che è necessario un fronte unito per tutelare i valori democratici dell’Europa. Secondo l’organizzazione, è urgente sviluppare una nuova consapevolezza europea per proteggere la democrazia, che si basa sulla libertà di espressione, su un’informazione indipendente e sulla partecipazione libera alla vita pubblica.

Euromò: “Serve una nuova coscienza europea per difendere la democrazia” “La democrazia nella Ue si fonda sulla libertà di esprimere le proprie opinioni senza timore, sull’accesso ad un’informazione indipendente e pluralista, e sulla partecipazione libera alla vita pubblica. La democrazia non si esaurisce nell’atto elettorale o nella scelta dei propri rappresentanti. Essa vive nella tutela della dignità umana, nella giustizia sociale, nell’uguaglianza dei diritti e nella capacità delle istituzioni di interpretare i bisogni delle comunità. Valori che non possono essere demandati esclusivamente ai governi, ma che richiedono il contributo responsabile dell’intera società civile. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Ue, Tiso(Euromò): “Fronte comune per difendere valori democratici dell’Europa”

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