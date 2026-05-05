Ue Tiso Movimento Uec | Appello per una Europa realmente forte e unita

Un rappresentante di un movimento politico ha fatto un appello per rafforzare l’unità dell’Europa, promuovendo maggiore integrazione, diritti e riforme. Il movimento ha annunciato un rilancio delle attività sul territorio, con l’obiettivo di avvicinare le istituzioni europee ai cittadini e rendere l’Europa più coesa. La richiesta si rivolge a un percorso condiviso di riforme e a un impegno più diretto per consolidare la solidarietà tra gli stati membri.

Il Movimento UEC rilancia l’azione sul territorio: più integrazione, diritti e riforme per un’Europa più unita e vicina ai cittadini. “ Il Movimento Unione Europea Continentale (UEC), realtà civica nata lo scorso anno, annuncia il ritorno con rinnovato slancio alle proprie attività sul territorio nazionale. Il movimento non si propone come forza elettorale, ma come interlocutore attivo delle istituzioni e delle comunità locali, con l’obiettivo di promuovere i valori fondanti dell’Europa. La nostra missione è chiara: cooperare per costruire un’Europa più giusta, equa e sostenibile, mantenendo sempre alta la bandiera della democrazia e dell’uguaglianza “, dichiara in una nota il Portavoce nazionale, Rocco Tiso.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Ue, Tiso (Movimento Uec): “Appello per una Europa realmente forte e unita” Notizie correlate Leggi anche: Merz, 'Ungheria ha deciso, collaboriamo per Europa forte e soprattutto unita' Leone XIV vuole un’Europa unita ma diversa dall’UeLeone XIV chiede un’Europa fondata su radici cristiane e dignità, oltre la burocrazia Ue.