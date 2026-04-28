Il re Carlo III è arrivato negli Stati Uniti e oggi parlerà davanti al Congresso di Washington. La sua visita si inserisce in un viaggio ufficiale durante il quale si recherà in diverse città del paese. La sua presenza ha attirato l’attenzione dei media locali e delle autorità statunitensi, che hanno predisposto misure di sicurezza per l’evento. Il discorso al Congresso rappresenta uno dei momenti principali della visita ufficiale.

Il re Carlo III è arrivato ieri sera negli Stati Uniti e oggi terrà il suo discorso al Congresso di Washington. L'obiettivo sarà promuovere "riconciliazione e rinnovamento" del rapporto tra Usa e Regno Unito. Dopo il discorso l'incontro a porte chiuse con Trump alla Casa Bianca Dopo il recentetentativo di attentato al presidente Donald Trumpla partenza del reCarlo IIIè diventata un banco di prova per la sicurezza americana. Con una protezione rafforzata e con più precauzioni, ieri sera ilmonarca britannicoè arrivato negliStati Unitie oggi, intorno alle 21 ora italiana, trasmetterà il suodiscorso al Congresso di Washington. LaBbcanticipa alcuni punti salienti dell’orazione: il re Carlo affermerà che in tempi di grandi sfide internazionali è più che mai necessario restare uniti perdifendere i valori democratici.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Re Carlo III negli Usa: ‘Restiamo uniti per difendere i valori democratici’

Notizie correlate

Carlo III negli Stati Uniti: la posta in gioco della visita tra rischi e opportunità(Adnkronos) – "Alti rischi, con una posta in gioco elevata e grandi opportunità".

Re Carlo III e la regina Camilla negli Stati Uniti: incontro con Trump tra simboli e diplomaziaCarlo III e Camilla sono al centro dell’attenzione internazionale per la loro visita ufficiale negli Stati Uniti, dove hanno incontrato il presidente...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Re Carlo e Camilla negli Stati Uniti: perché la visita è ad alto rischio; Re Carlo e Camilla in Usa, i reali accolti da Trump alla Casa Bianca; Re Carlo III alla corte di Trump per riallacciare la special relationship con gli Usa; Il difficile viaggio di Carlo negli Usa: tra sicurezza, guerre e alleanze.

Re Carlo III e Camilla arrivano negli Usa, ospiti speciali di Donald Trump in missione diplomaticaNel corso della visita per i 250 anni dell’Indipendenza americana, re Carlo adopererà tutto il suo soft power per migliorare i rapporti con Trump ... iodonna.it

Re Carlo negli USA, un momento storico tra tensioni e diplomazia: cosa c’è davvero dietro l’incontro con TrumpRe Carlo III, accompagnato dalla regina Camilla, ha iniziato il suo viaggio di quattro giorni negli Stati Uniti con una visita alla Casa Bianca. Le immagini arrivano da Washington, dove il diretto dis ... tg.la7.it

Oggi quando Re Carlo si rivolgerà al Congresso degli Stati Uniti affermerà che, nonostante gli attuali disaccordi tra Stati Uniti e Regno Unito, "più e più volte i nostri due Paesi hanno trovato il modo di collaborare". Lo anticipa la Bbc secondo cui Re Carlo nel s facebook

#Cinema Carlo Verdone a Roma tra il pubblico per il ritorno in sala, dopo 46 anni, del suo film d'esordio "Un sacco bello", restaurato dalla @cinetecabologna. @mirimauti #GR1 @verdoneofficial x.com