Ue Meloni | Cambio di passo o rischio declino economico e geopolitico
La presidente del Consiglio italiana ha parlato all’Assemblea di Confindustria, criticando l’attuale struttura dell’Unione Europea. Secondo lei, l’UE è un “gigante burocratico” che ha compromesso competitività, crescita e visione strategica. Ha sottolineato la necessità di un cambio di passo per evitare rischi di declino economico e geopolitico. La sua dichiarazione si inserisce in un dibattito più ampio sulle riforme dell’Unione e sulla sua capacità di rispondere alle sfide attuali.
La presidente del Consiglio Giorgia Meloni interviene all’Assemblea di Confindustria e torna a criticare l’attuale assetto dell ’Unione Europea, definita “un gigante burocratico ” che avrebbe sacrificato competitività, crescita e visione strategica. Nel suo intervento, Meloni sostiene che l’Europa rischi un progressivo declino economico e geopolitico, schiacciata tra eccesso di regolazione interna e debolezza nello scenario globale. La premier richiama inoltre la necessità di un cambio di passo, sottolineando come le richieste di riforma non nascano da intenti distruttivi ma dalla volontà di rafforzare il ruolo del continente. “L’Europa deve fare meno e farlo meglio”, afferma, invocando il principio di sussidiarietà e decisioni più rapide per sostenere la competitività delle imprese. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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