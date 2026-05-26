Ue Meloni | Cambio di passo o rischio declino economico e geopolitico

Notizia in breve

La presidente del Consiglio italiana ha parlato all’Assemblea di Confindustria, criticando l’attuale struttura dell’Unione Europea. Secondo lei, l’UE è un “gigante burocratico” che ha compromesso competitività, crescita e visione strategica. Ha sottolineato la necessità di un cambio di passo per evitare rischi di declino economico e geopolitico. La sua dichiarazione si inserisce in un dibattito più ampio sulle riforme dell’Unione e sulla sua capacità di rispondere alle sfide attuali.