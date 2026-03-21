In un quadro di incertezza globale, gli investitori osservano con attenzione le tensioni in Medio Oriente e le fluttuazioni economiche mondiali. Nonostante le tensioni geopolitiche e le variazioni macroeconomiche, al momento non ci sono modifiche significative nelle strategie di investimento, in particolare per quanto riguarda il reddito fisso. Le scelte degli investitori rimangono orientate a mantenere le posizioni attuali, aspettando sviluppi successivi.

Le tensioni geopolitiche in Medio Oriente e le incertezze macroeconomiche globali stanno tornando al centro dell’attenzione degli investitori, ma per ora non stanno determinando cambiamenti immediati nell’asset allocation. Lo spiega Alex Rohner, fixed income strategist di J. Safra Sarasin sottolineando che l’approccio adottato resta basato su scenari probabilistici: allo scenario peggiore viene attribuita una probabilità del 35% e prevede una prolungata chiusura dello Stretto di Hormuz, con il petrolio stabilmente sopra i 100 dollari al barile e conseguenze significative sull’economia globale e sui mercati del rischio. Negli scenari alternativi, invece, la risoluzione del conflitto sarebbe relativamente rapida, con effetti limitati sui prezzi energetici e sul commercio internazionale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Reddito fisso, quali opportunità nell’attuale contesto geopolitico ed economico?

Articoli correlati

Leggi anche: Imprese, Mei (Grant Thornton): "Sfida è integrare rendicontazione con contesto geopolitico"

Neos e i voli Bari-New York cancellati: "Decisione dovuta al contesto geopolitico internazionale"La compagnia aerea ha confermato di aver sospeso la programmazione della rotta, prevista per la prossima estate, a causa dell'evoluzione politica...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Reddito fisso

Temi più discussi: Reddito fisso: ecco dove guardano gli analisti nel 2026; Obbligazioni globali, Tra difesa e opportunità, la chiave è un approccio dinamico; Carpenzano (Capital Group): gli investitori devono bilanciare difesa e crescita con obbligazioni globali per affrontare la volatilità; Per Aberdeen Investments è ancora troppo presto per aumentare il rischio nel reddito fisso.

Tutti i vantaggi della gestione attiva nel reddito fissoGestione attiva nel reddito fisso supera sistematicamente quella passiva, con costi più elevati compensati da maggiori rendimenti netti La complessità dei mercati obbligazionari rende difficile la ... milanofinanza.it

Reddito fisso: ecco dove guardano gli analisti nel 2026Il 2025 ha lasciato un segno evidente nel mercato obbligazionario: dopo anni di rendimenti compressi e curve piatte, il reddito fisso è tornato a dare soddisfazioni, con cedole generose che hanno prem ... focusrisparmio.com

«Percepisco un’incertezza generale attorno a me: politica, economica, sociale. La precarietà è diventata la regola e non si possono più fare programmi a lungo termine. Se non hai un reddito fisso, come puoi immaginare di fare un mutuo a trent'anni o decider facebook

Piccola azienda di produzione di forni industriali e attrezzature professionali per panifici e pasticcerie. Bilancio 2024 depositato: 21,4 mln di fatturato 4,7 mln di utile netto dopo le tasse 21,3 mln tra cash disponibile e titoli a reddito fisso in portafoglio. x.com