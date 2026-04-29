Le banche dell’area euro stanno riducendo i prestiti alle imprese a causa delle tensioni in Iran, mentre tra aprile e giugno il sostegno pubblico si riduce a causa del ritorno ai vincoli di bilancio dell’Unione Europea. Questa stretta ai prestiti si traduce in un allentamento del credito disponibile per le aziende, in un momento in cui l’economia europea si trova ad affrontare diverse sfide.

? Cosa sapere Le banche dell'area euro restringono il credito alle imprese per le tensioni in Iran.. Il ritorno ai vincoli di bilancio UE limita il sostegno pubblico tra aprile e giugno.. Le banche dell’area euro stanno restringendo le maglie del credito alle imprese a causa delle tensioni geopolitiche in Iran, con un impatto che la Banca d’Italia e la BCE prevedono si manifesterà pienamente tra aprile e giugno di quest’anno. L’indagine condotta dalla Banca centrale europea nel mese di aprile evidenzia un inasprimento degli standard creditizi che colpirà duramente chi necessita di finanziamenti. Le condizioni di mercato per ottenere prestiti sono peggiorate drasticamente rispetto alla situazione registrata fino al 28 febbraio, data che ha segnato l’inizio del conflitto in Medio Oriente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Stretta ai prestiti: il rischio geopolitico blocca il credito UE

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